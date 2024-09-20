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В Китае чиновницу отправили в тюрьму за взятки в 4 млрд тенге и романы с 58 подчиненными

В Китае чиновницу отправили в тюрьму за взятки в 4 млрд тенге и романы с 58 подчиненными, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 09:19 Фото: phxere
52-летняя Чжон Ян из Китая, занимавшая пост губернатора и заместителя секретаря партии провинции Гуйчжоу, оказалась за решеткой. Ее приговорили к 13 годам и выписали крупный штраф, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, будучи чиновницей, она завела романы с 58 подчиненными и получила от них взятки на сумму более 4 млрд тенге.

Согласно информации, опубликованной в издании South China Morning Post, благодаря своей эффектной внешности она получила прозвище "прекрасный губернатор". Как известно, чиновница никогда не была замужем и не имела детей.

Впоследствии стало известно, что Чжон Ян брала взятки и использовала свое положение, чтобы обеспечивать привилегированные компании выгодными контрактами под предлогом государственных инвестиций.

Помимо коррупции, она поддерживала многочисленные романы с подчиненными мужчинами.

В продолжении отмечено, что некоторые мужчины соглашались на отношения из-за выгод, которые она предлагала. Другие – из страха.

Стоит отметить, что, помимо тюремного срока и штрафа, ее исключили из Коммунистической партии и отстранили от всех государственных должностей.

Ранее сообщалось, что в Китае впервые за 70 лет приняли закон о повышении пенсионного возраста.

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