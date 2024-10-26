В Китае казнят женщину, которая много лет похищала и продавала чужих детей

В провинции Гуйчжоу на юге Китая вынесли приговор женщине, которая много лет подряд занималась похищением и продажей детей. Первым проданным малышом стал ее внебрачный ребенок, сообщает Zakon.kz.

Китаянка по имени Юй Хуаин родила мальчика от любовника в 1992 году, пока ее муж сидел в тюрьме, передает телеканал CCTV. После этого она начала красть и продавать других детей. Спустя восемь лет она продолжила "бизнес" с освободившимся супругом, но уже в другой провинции.

В 2004 году женщину арестовали, но ей удалось выдать себя за другого человека и суд приговорил ее лишь к восьми годам лишения свободы. После освобождения она продолжила преступную деятельность.

"Следствию известно об 11 случаях похищения и продажи детей с 1993 по 1996 год. Все они были в возрасте от пяти до восьми лет. Сообщается, что преступница получала от торговли людьми от 3,5 тыс. до 12,5 тыс. юаней за одну продажу", – сообщают журналисты.

В 2022 году одна из похищенных девочек, став взрослой, подала в отношении Юй Хуаин заявление. В итоге число похищенных детей возросло от 11 до 17. В суде женщина рассказала, что искала семьи с детьми, снимала рядом жилье, а затем похищала малышей, заманивая их конфетами и игрушками.

61-летнюю Хуайин признали виновной и приговорили к смертной казни.

Отмечается, что из-за ее преступлений разрушились 12 семей, а также были нарушены родственные связи. Родители годами искали своих похищенных детей.

Ранее жительница Бразилии, вышедшая замуж за куклу, рассказала о похищении их "ребенка". Она пожаловалась, что в полиции у нее не приняли заявления и поисками ей приходится заниматься самостоятельно.