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Принцесса Норвегии продолжила службу в армии

Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 07:55 Фото: Х/vaninaswchindt
Принцесса Норвегии Ингрид Александра продолжила свою службу в армии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20-летняя принцесса рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, воинская служба началась еще в январе в лагере Скжольд в Тромсе. Однако для выполнения всех необходимых нормативов служба продлевается еще на три месяца. Известно, что Ингрид будет служить в инженерном батальоне.

В начале сентября у берегов Норвегии умер кит, подозреваемый в шпионаже в пользу России.

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