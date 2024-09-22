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В США освободили мужчину с инвалидностью, арестованного за изнасилование несовершеннолетней

Инвалида обвинили в изнасиловании, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 06:59 Фото: pixabay
Высокий суд Бомбея освободил под залог инвалида, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, посчитав утверждения обвинения "надуманными" из-за его 96% инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд Бомбея освободил под залог жителя Андхери, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, после того, как стало известно, что мужчина страдает спинальной дизрафией и имеет 96% инвалидности, а версия обвинения о том, что он схватил девочку и совершил в отношении нее сексуализированное насилие, выглядит "надуманной".

Подозреваемый был арестован 16 октября 2023 года. Уголовное дело было зарегистрировано после жалобы, поданной матерью несовершеннолетней девочки.

Ранее были арестованы двое участников перестрелки у офиса Wildberries.

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