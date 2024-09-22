Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Москве за регулярные кражи вынесли приговор экс-помощнице Сергея Шнурова

артист, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 21:09 Фото: wikipedia.org
Хамовнический суд Москвы вынес приговор экс-администратору и помощнице лидера группы "Ленинград" Анастасии Кулигиной, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Коммерсантъ", женщину обвиняли в регулярных кражах денег с банковских карт Сергея Шнурова и его супруги Ольги. Кулигину признали виновной по всем эпизодам и приговорили к восьми годам лишения свободы условно. Кроме того, она должна компенсировать ущерб пострадавшим.

Как уточняется, уголовное дело в отношении Кулигиной было возбуждено в декабре 2022-го после заявления супруги исполнителя. Подсудимую обвинили в нескольких кражах, суммы варьировались от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Также ее подозревали в присвоении гонорара за выступление Шнурова в размере 3,5 млн руб. Сначала Кулигина отказывалась от дачи показаний и отрицала свою вину, но во время судебного процесса изменила свою позицию, раскаялась и извинилась.

Кулигина была личным помощником многих известных людей, в том числе одной из участниц группы "ВИА Гра". Три года назад она занимала место главного продюсера RTVI. Когда Шнуров ушел с канала, он предложил Кулигиной продолжить работать на него.

Осенью 2022 года супруга артиста попросила помощницу купить три бутылки вина за 150 тыс. рублей (более 775 тыс. тенге), однако со счета списали 180 тыс. рублей (более 930 тыс. тенге). Шнурова заметила это случайно, затем проверила другие банковские операции и узнала, что помощница многократно переводила больше денег, чем нужно.

Ранее в Атырауском городском суде осудили руководителя инспекции ветеринарного контроля за получение взятки крупного размера.

Читайте также

В Москве парень разрушил могилу Александра Маслякова
Могилу Александра Маслякова разрушили на Новодевичьем кладбище
автобус с туристами перевернулся в центральной части Турции
Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции
трений за неделю взрыв в Германии
Третий взрыв за неделю произошел в Германии
Елена Беляева
Россия Москва Шнуров Сергей 2024 год Кражи Приговоры Артисты Культура Кражи Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: