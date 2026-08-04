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Мир

Блогеру Гусейну Гасанову, покинувшему Россию, вынесли приговор в Москве

блогер Гусейн Гасанов, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 16:32 Фото: Instagram/gusein.gasanov
В Москве вынесен заочный приговор известному блогеру Гусейну Гасанову. Пресненский районный суд вынес приговор в заочном формате, так как блогер покинул Россию еще в начале 2025 года и был объявлен в международный розыск, сообщает Zakon.kz.

О приговоре стало известно сегодня из Telegram-канала суда:

"Пресненский районный суд города Москвы 4 августа 2026 года признал Гусейна Гасанова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 1 млн рублей".

Кроме того, суд лишил Гусейна Гасанова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 2 года.

По версии следствия, как пишет lenta.ru, в 2019-2021 годах блогер недоплатил налоговой более 170 млн рублей. Позже, как рассказал один из свидетелей, Гусейн Гасанов легализовал часть этих денег через схему с продажей квартиры за печенье – покупатель положил в банковскую ячейку упаковку с крекерами и получил квартиру стоимостью 68 млн рублей.

Обновлено в 16:40

Пока блогер, находящийся за пределами РФ, никак не отреагировал на приговор. Он лишь опубликовал в Instagram-Stories короткий ролик. В нем можно увидеть, как молодежь окружила Гусейна Гасанова, чтобы сделать с ним селфи.

блогер Гусейн Гасанов, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 16:32

Фото: Instagram/gusein.gasanov

18 июня 2026 года Тверской районный суд Москвы вынес приговор известному блогеру Александре Митрошиной по делу о легализации (отмывании) денежных средств.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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