Неизлечимо больная американка планирует эвтаназию в Швейцарии

Гейл Хендрикс, неизлечимо больная женщина из Миссури (США) с волчанкой и интерстициальным заболеванием легких, собирается отправиться в Швейцарию для ассистированной смерти, сообщает Zakon.kz.

Гейл Хендрикс борется с волчанкой и интерстициальным заболеванием легких уже четыре года. Несмотря на семейные разногласия, женщина хочет прекратить свои страдания, вызванные болезнью и избежать дальнейшего ухудшения самочувствия.

Она планирует отправиться в путешествие со своей дочерью Шарлин Фоесте и совершить эвтаназию 26 сентября.

Врачебная помощь, связанная с добровольным уходом из жизни является законной в 10 штатах США и Вашингтоне, округ Колумбия, но Хендрикс выбрала Швейцарию из-за ограничительных правил США, которые требуют, чтобы пациентам оставалось жить менее шести месяцев.

Она пояснила, что не хочет ждать так долго.

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