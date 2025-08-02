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Туризм

Популярный туристический остров атаковали белые акулы и рыбы фугу

Подводные обитатели, вода, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 05:59 Фото: pexels
В социальных сетях появился видеоролик на котором белые акулы, представляющие серьезную опасность для человека, замечены у берегов российского острова Сахалина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал SakhShip,опасные для человека белые акулы приплыли к Сахалину и стали отбирать улов у рыбаков.

31 июля акула откусила почти всю тушу крупного тунца, пойманного островитянами во время промысла в Татарском проливе.


На кадрах, снятых рыбаками, видно, как крупное животное с характерным плавником преследует моторную лодку, подплывая к ней по очереди с обеих сторон, и пытается доесть краденую добычу.

Белые акулы и рыба фугу приплыли к Сахалину из-за сильного потепления – вода прогрелась до 25℃. Как отметил замдиректора Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) Александр Буслов в комментарии для Telegram-канала Baza, такое явление происходит раз в 40 лет и на Сахалине наблюдалось в 30-х и 70-х годах XX века.

Ранее ученые рассказали, где туристы могут встретить 500-летних акул-долгожителей.

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Аксинья Титова
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