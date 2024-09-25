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В Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта

Онлайн-мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 08:30 Фото: pixabay
23 сентября полиция Испании задержала мошенников, которые выдавали себя за голливудскую звезду Брэда Питта, сообщает Zakon.kz.

По данным El CORREO, страсти по голливудской звезде разворачивались в социальных сетях. Пятеро мошенников вступили в контакт с жертвами через форум, посвященный Питту. Для общения с женщинами они использовали фейковые аккаунты актера.

Перед этим преступники детально изучили их страницы в социальных сетях для составления психологического портрета пострадавших. Это позволило злоумышленникам воспользоваться эмоциональной уязвимостью женщин. На этой почве им удалось обмануть двух женщин на общую сумму 325 тыс. евро.

А в Японии из-за роста киберпреступлений было решено перераспределить ресурсы правоохранительных органов.

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