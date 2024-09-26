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Несколько военнослужащих пострадали во время взрыва бомбы в Таиланде

военнослужащие пострадали во время взрыва бомбы в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 19:18 Фото: pixabay
Восемь военнослужащих армии Таиланда пострадали из-за подрыва взрывного устройства, заложенного на обочине дороги в центральной части провинции Наратхиват на юге королевства, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Bangkok Post, все пострадавшие военнослужащие были госпитализированы в районную больницу.

Как отмечает издание, сепаратистский конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет. Особенно активно вооруженные формирования действуют с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. После обострения конфликта в регионе погибли более 7 тыс. человек, пострадали более 13 тыс. Периодически боевики в этих провинциях совершают вылазки, нападая на сотрудников полиции и сил местной обороны.

Уточняется, что регионы находятся вдали от популярных туристических маршрутов, поэтому не представляют угрозы для туристов.

Ранее правительство Казахстана утвердило соглашение, согласно которому казахстанцы могут посещать Таиланд без визы на 30 дней.

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