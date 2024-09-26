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Президента спортивной акробатики Тамбовской области обвинили в изнасиловании школьницы

Президента Федерации спортивной акробатики обвинили в педофилии, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 23:45 Фото: pixabay
Ленинский районный суд города Тамбова заключил под стражу президента Федерации спортивной акробатики Тамбовской области Сергея Назина сроком на два месяца по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-служба судов Тамбовской области в Telegram.

"Ленинский районный суд г. Тамбова удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении президента областной федерации спортивной акробатики С. Назина, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, 18 сентября Сергей Назин был задержан по подозрению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы. Пострадавшая заявила, что впервые она подверглась насилию в 14 лет, и, по ее словам, на протяжении длительного времени президент федерации состоял с ней в интимных отношениях, принуждая к действиям сексуального характера.

Ранее сообщалось, что 70-летний тренер по скалолазанию в Германии делал обнаженные снимки девочек-подростков.

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