70-летний тренер по скалолазанию в Германии делал обнаженные снимки девочек-подростков

В Германии 70-летний фотограф и тренер по скалолазанию Уве З. из Дрездена делал обнаженные фотографии девочек-подростков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, две девочки в возрасте 9 и 11 лет, занимавшиеся скалолазанием, пожаловались, что мужчина трогал их за ягодицы и грудь. Тогда было начато расследование, во время которого выяснилось, что Уве также занимался изготовлением детской порнографии.

Отмечается, что в своей фотостудии, на природе и в раздевалке плавательного бассейна мужчина неоднократно фотографировал трех девочек, с родителями которых был давно знаком, в провокационных позах, полностью обнаженными, и, как утверждает прокуратура, делая акцент на область гениталий. Родители жертв так и не увидели эти снимки. Зато прокуроры обнаружили на компьютере и жестких дисках фотографа множество порнографических материалов, доказывающих его вину.

"Сегодня я с трудом могу объяснить, почему я это сделал", – заявил обвиняемый.

В итоге Уве судили за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над детьми без физического контакта и приговорили к 22 месяцам условно. Также судья запретил ему приближаться к детям и подросткам. Кроме того, мужчина обязан выплатить 6 тыс. евро женскому приюту.

Ранее сообщалось, что известного британского телеведущего осудили за создание непристойных фото детей.