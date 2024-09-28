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Власти США заявили, что в Китае затонула новейшая атомная подводная лодка

атомная лодка, подводная лодка, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 11:25 Фото: pixabay
В правительстве США считают, что Пекин хочет скрыть факт затопления подводной лодки, поскольку эта авария – одна из крупнейших в оружейной программе КНР, сообщает Zakon.kz.

По информации Wall Street Journal, что стало причиной крушения, пока не ясно.

В Белом доме утверждают, что атомная подводная лодка затонула прямо у причала в Ухане. Об этом, в частности, заявил накануне журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США. По его словам, эта авария поднимает вопросы о стандартах обучения и качестве оборудования в армии КНР.

Впервые о затоплении новой подводной лодки в Китае Wall Street Journal сообщал еще в начале 2024 года. Позднее на спутниковых снимках удалось рассмотреть, что к месту предполагаемого затопления судна для спасательной операции прибыли большие плавучие подъемные краны.

По словам военных аналитиков, этот инцидент стал крупной неудачей для китайской армии, которая пытается модернизировать свои Военно-морские силы. КНР имеет самый большой Военно-морской флот в мире, однако при этом в его состав входит множество небольших военных кораблей.

США и Великобритания, в свою очередь, сейчас работают над оснащением Австралии атомными подводными лодками. Пекин критически относится к этой программе, считая, что она подрывает амбиции Китая в Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США просит суд пригрозить санкциями бизнесмену Илону Маску за неявку на заседание по делу о приобретении социальной сети X.

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