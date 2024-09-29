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Молодой Трамп, рекламирующий пиццу, удивил американцев

Реклама, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 05:55 Фото: pixabay
Жители США удивились рекламному ролику с участием Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

В разгар избирательной кампании противники Трампа нашли рекламный ролик с участием оппонента Камалы Харрис. Оказалось, что он был снят еще в 1990 году. В нем Дональд Трамп лично рекламировал сочные сырные пицца-корочки PIZZA HUT.

Именно из-за этого рекламного ролика сейчас в Сети развелось множество комментариев. Хейтеры не упустили возможности выплеснуть свое недоверие Трампу.

"Как можно доверять человеку, который ест пиццу, начиная с бортиков?" – иронизируют они.

На днях в комической ситуации оказался и лидер Гаити, который облил себя водой во время выступления на заседании ООН.

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