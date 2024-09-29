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Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане еще одного лидера "Хезболлах"

Ливан, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 17:43 Фото: pixabay
Израильская армия объявила о ликвидации в Ливане члена центрального совета шиитской партии "Хезболлах" Набиля Каука, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, он был ликвидирован в результате точечного авиаудара, нанесенного ВВС Израиля 28 сентября 2024 года, пишет ТАСС.

Каук "считался приближенным к руководству террористической организации "Хезболлах" и принимал непосредственное участие в подготовке терактов против Государства Израиль и его граждан, в том числе в последние дни", говорится в тексте. Он "часто выступал в СМИ, представляя "Хезболлах" перед шиитским населением Ливана и излагая ее позиции в политической, военной и стратегической областях", отметили в пресс-службе.

"Армия обороны Израиля продолжает выявлять и уничтожать командиров террористической организации "Хезболлах", а также действовать против всех, кто угрожает гражданам Государства Израиль", – заявили военные.

28 сентября 2024 года стало известно о гибели лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Предположительно, он умер при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта "Хезболлы".

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