Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хассана Насруллы

Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта "Хезболлы", сообщает Zakon.kz.

Атака произошла в тот момент, когда высшее руководство "Хезболлы" находилось в своей штаб-квартире на совещании, заявила Армия обороны Израиля.

"Вчера ЦАХАЛ уничтожил Хасана Насруллу, лидера организации "Хезболла" и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлы", и других командиров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ провела точечную атаку по штабному комплексу террористической организации "Хезболла", который располагался в жилом районе Дахии в центре Бейрута.

