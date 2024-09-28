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Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хассана Насруллы

Израиль, Хезболла, Хасан Насралла, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 14:32 Фото: pixabay
Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта "Хезболлы", сообщает Zakon.kz.

Атака произошла в тот момент, когда высшее руководство "Хезболлы" находилось в своей штаб-квартире на совещании, заявила Армия обороны Израиля.

"Вчера ЦАХАЛ уничтожил Хасана Насруллу, лидера организации "Хезболла" и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом "Хезболлы", и других командиров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ провела точечную атаку по штабному комплексу террористической организации "Хезболла", который располагался в жилом районе Дахии в центре Бейрута.

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