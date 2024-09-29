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Законодательство РК

Россиян могут начать штрафовать за отказ от деторождения

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 02:59 Фото: pexels
Спикер нижней палаты парламента и союзник президента Владимира Путина Вячеслав Володин заявил, что в России появится новый законопроект, который будет бороться с "идеологией бездетности", сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, российские депутаты предложили запретить "пропаганду сознательного отказа от деторождения". Об этом сообщил в своем сообщении в Telegram спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин .

По задумке властей, это поможет исправить демографическое напряжение из-за падения рождаемости в стране из-за ситуации в Украине.

Законопроект будет направлен на борьбу с тем, что Володин назвал продвижением "идеологии бездетности" и "движения чайлдфри" в Интернете, СМИ, кино и даже в рекламе, ссылаясь на то, что в Интернете часто встречаются "проявления неуважения к материнству и отцовству, агрессия по отношению к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей".

По его словам, это повлечет за собой крупные штрафы: до 405 558 рублей (2 млн. 62 тыс. 243 тенге) для физических лиц и более 4 998 743 рублей (25 млн 418 тыс. 378 тенге) для юридических лиц.

Ранее исследование показало, что британские подростки оказались самыми несчастными в Европе.

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