Изменение климата во Франции создает проблемы для винодельческого региона
По информации AP, большая часть винодельческой Франции столкнулась с одним из самых дождливых лет за всю историю наблюдений в 2024 году на фоне меняющегося климата. До этого французские виноградники страдали от засухи и жары.
Испытание началось в апреле с заморозков. Затем в мае на регион обрушился двойной град. Затем пошел беспощадный дождь, вплоть до сбора урожая.
По данным Федерации вин Бургундии, около 1000 га виноградников в регионе Шабли пострадали от майского шторма. А избыток влаги способствовал размножению разрушительного грибка мучнистой росы.
Болезнь вызывает огромные потери урожая и может также повлиять на качество вина.
Ранее из-за изменения климата в Саудовской Аравии произошло масштабное наводнение.