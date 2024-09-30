Изменение климата во Франции создает проблемы для винодельческого региона

Любители вина по всему миру могут столкнуться с трудностями при получении "миллезима" 2024 года – вина, которое производится из урожая одного года. Оно будет доступно в меньших количествах, чем обычно, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, большая часть винодельческой Франции столкнулась с одним из самых дождливых лет за всю историю наблюдений в 2024 году на фоне меняющегося климата. До этого французские виноградники страдали от засухи и жары.

Испытание началось в апреле с заморозков. Затем в мае на регион обрушился двойной град. Затем пошел беспощадный дождь, вплоть до сбора урожая.

По данным Федерации вин Бургундии, около 1000 га виноградников в регионе Шабли пострадали от майского шторма. А избыток влаги способствовал размножению разрушительного грибка мучнистой росы.

Болезнь вызывает огромные потери урожая и может также повлиять на качество вина.

Ранее из-за изменения климата в Саудовской Аравии произошло масштабное наводнение.

