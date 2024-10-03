Дельфийские игры для юных талантов из стран СНГ стартовали в Бишкеке

С 30 сентября по 5 октября в столице Кыргызстана проходят Дельфийские игры, сообщает Zakon.kz.

Программа Игр включает в себя как конкурсную, так и фестивальную части.

Фото: пресс-служба мэрии города Бишкек

Участники соревнуются в игре на музыкальных инструментах:

фортепиано;

скрипке;

классической гитаре.

Фото: пресс-служба мэрии города Бишкек

Также демонстрируют свои навыки в художественных ремеслах и исполнении песен на языке жестов.

А в Казахстане стартовал конкурс для молодых писателей.