Дельфийские игры для юных талантов из стран СНГ стартовали в Бишкеке
Фото: пресс-служба мэрии города Бишкек
С 30 сентября по 5 октября в столице Кыргызстана проходят Дельфийские игры, сообщает Zakon.kz.
Программа Игр включает в себя как конкурсную, так и фестивальную части.
Фото: пресс-служба мэрии города Бишкек
Участники соревнуются в игре на музыкальных инструментах:
- фортепиано;
- скрипке;
- классической гитаре.
Фото: пресс-служба мэрии города Бишкек
Также демонстрируют свои навыки в художественных ремеслах и исполнении песен на языке жестов.
А в Казахстане стартовал конкурс для молодых писателей.
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