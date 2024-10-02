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Правительство Ливана заявило о катастрофической гуманитарной ситуации

Ливан переживает катастрофическую гуманитарную ситуацию, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 23:46 Фото: pixabay
Министр по социальным делам во временном правительстве Ливана Хектор Хаджар заявил о том, что гуманитарная ситуация в Ливане близится к катастрофической на фоне большого потока беженцев из районов страны, которые подвергаются бомбардировкам Израиля, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 октября пишут РИА Новости.

"Гуманитарная ситуация в Ливане переживает опасное испытание. Со стороны правительства делается все возможное не смотря на большие трудности", – сказал Хаджар.

По его словам, число беженцев приближается к миллиону. Центры временного размещения в связи с таким потоком работают на пределе и в случае прибытия новой волны беженцев их возможностей будет практически недостаточно.

"Отрицательно отразился и вопрос сирийских беженцев, которые покинули свои лагеря и переместились в центральные районы. При этом УВКБ ООН отказались от идеи развертывания палаточных лагерей, как это было предложено ранее", – пояснил Хаджар.

Как уточняется, центры временного размещения приняли около 150 тыс. человек, при это возможностей хватает обеспечить только 50% потребностей в продовольствии и 70% предметов первой необходимости. При этом 400 тысяч беженцев остаются на сегодняшний день без возможности размещения в центрах из-за нехватки мест.

"Ливан в катастрофическом положении, и спасибо всем, кто помогал и продолжает нам помогать", – добавил Хаджар адресуя послания дружественным Ливану странам.

Кроме того, известно, что около 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть районы проживания из-за израильских ударов, заявил в среду исполняющий обязанности премьера Ливана Наджиб Микати.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров 2 октября 2024 года на брифинге рассказал, что дипломаты поддерживают постоянную связь с нашими гражданами, которые находятся на Ближнем Востоке.

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