Иран заявил о прекращении переговоров и выдвинул ультиматум США
Фото: magnific.com
Иран объявил о приостановке переговоров с США на фоне военной активности Израиля в Ливане, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции.
По данным издания, Тегеран также пригрозил возможным перекрытием стратегически важных морских путей – Ормузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива – заявив, что переговоры не возобновятся до прекращения израильских операций в Ливане и секторе Газа.
Иранские представители настаивают на полном прекращении боевых действий и выводе израильских сил из "оккупированных территорий" в Ливане. В Тегеране заявили, что переговорный процесс невозможен без выполнения этих условий.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о будущей сделке с Ираном.
