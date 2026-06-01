Мир

Иран заявил о прекращении переговоров и выдвинул ультиматум США

Иран сорвал переговоры с США и перешел к ультимативным требованиям
Иран объявил о приостановке переговоров с США на фоне военной активности Израиля в Ливане, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

По данным издания, Тегеран также пригрозил возможным перекрытием стратегически важных морских путей – Ормузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива – заявив, что переговоры не возобновятся до прекращения израильских операций в Ливане и секторе Газа.

Иранские представители настаивают на полном прекращении боевых действий и выводе израильских сил из "оккупированных территорий" в Ливане. В Тегеране заявили, что переговорный процесс невозможен без выполнения этих условий.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о будущей сделке с Ираном.

Елена Беляева
Елена Беляева
