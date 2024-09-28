Иранский лидер Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном

Иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи 28 сентября заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит агентство Tasnim.

"С помощью милости и силы Бога Ливан заставит преступного врага пожалеть о своих действия, – подчеркнул Хаменеи.

Он также призвал мусульман всего мира поддержать "Хезболлу", включая оказание дополнительных ресурсов.

Это заявление последовало после официального подтверждения "Хезболлой" гибели ее лидера Хасана Насраллы. В связи с этим соболезнования выразили Иран и палестинская группировка ХАМАС.

Ранее армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы. 27 сентября ЦАХАЛ провела точечную атаку по штабному комплексу террористической организации "Хезболла", который располагался в жилом районе Дахии в центре Бейрута.