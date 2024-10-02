ЦАХАЛ: Более 100 снарядов запустил Ливан по Израилю
Фото: wikipedia.org
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск более 100 снарядов по северу страны со стороны Ливана, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили представители органа безопасности в Telegram.
"В районе Западной Галилеи было обнаружено около 70 пусков, которые пересекли территорию Ливана и приземлились на открытой местности", – говорится в сообщении.
Как уточняется, позднее было зафиксировано еще 30 пусков. Две ракеты обнаружили в районе Авивима.
1 октября сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках наземного вторжения в Ливан вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны.
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