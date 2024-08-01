Израиль зафиксировал обстрел со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск множества снарядов с территории Ливана в направлении Западной Галилеи на севере страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, часть снарядов была перехвачена силами ПВО, остальные упали в незаселенной местности. Сообщений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что вскоре после обстрела ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке, использовавшейся вооруженными отрядами шиитского движения "Хезболлах" для обстрела. Цель находилась в районе населенного пункта Ятер на юге Ливана, отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что израильская артиллерия "для устранения угроз" открыла огонь в направлении населенных пунктов Рамия и Рмейш на юге Ливана, проинформировали в армии.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

После этого Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.