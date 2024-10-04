Американские художники создали провокационную скульптуру Дональда Трампа в Неваде

Водители, проезжавшие на прошлых выходных по межштатной автомагистрали Невады недалеко от Лас-Вегаса (США), столкнулись с неожиданным зрелищем: 13-метровой обнаженной статуей бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, скульптура весом 6000 фунтов (13 кг), которая удерживалась в вертикальном положении краном на промышленной территории, вызвала возмущение среди республиканцев штата, которые назвали чучело "прискорбным".

Статуя под названием Crooked and Obscene сделана из пенопласта и арматуры. Хотя художники предпочли остаться анонимными, они заявили, что выбор изобразить Трампа голым – это "смелое заявление о прозрачности и уязвимости публичных персон политических деятелей".

По мнению Республиканской партии Невады, эта статуя является неуместной. Организация заявила, что "решительно осуждает" скульптуру, поскольку семьи, проезжающие через Лас-Вегас, "вынуждены смотреть на эту оскорбительную марионетку, созданную намеренно для шока, а не для содержательного диалога".

К данному часу чучело обнаженного Трампа убрали. Чиновники округа Кларк заявили, что статуя была установлена на частной территории без разрешения.

Ранее жители США удивились рекламному ролику с участием Дональда Трампа.

