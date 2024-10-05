Каким образом один астероид способен прокормить космонавта до 17 тысяч лет

Специалисты Западного университета Канады выяснили, что астероиды могут стать сырьем для производства пищи во время космических экспедиций, сообщает Zakon.kz.

По информации International Journal of Astrobiology, исследователи предложили использовать съедобные продукты питания из бактерий, выращенных путем скармливания микроорганизмам материалами с поверхности близлежащих астероидов. Отметим, что предыдущие эксперименты показали, что запастись пищей для длительных путешествий в отдаленные части Солнечной системы не удастся.

Согласно данным издания, в качестве ориентира эксперты воспользовались астероидом Бенной, который состоит из пород, пригодных для микробной переработки. Ученые провели расчеты, которые показали, этого астероида хватило бы для обеспечения бактериальной пищей одного человека в худшем случае в течение 600 лет, а в лучшем случае – 17 тыс. лет.

Между тем, эксперты признали, что необходимо провести множество испытаний, чтобы убедиться, не будет ли данная масса токсичной. По их словам, состав астероидов изменчив, что усложняет ситуацию.

Ранее, в апреле, сообщалось, когда первая женщина-казахстанка полетит в космос.