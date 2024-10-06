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Известная авиакомпания запретила брать на борт пейджеры и рации

самолет, перелеты, полет , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 15:40 Фото: freepik
После взрывов пейджеров и раций в Ливане авиакомпания Emirates запретила провозить в своих самолетах, следующих через Дубай, эти средства связи, сообщает Zakon.kz.

На сайте авиаперевозчика уточняется, что правило распространяется как на багаж, так и ручную кладь пассажиров. В случае если пейджеры или рации обнаружат, то конфискуют.

"Всем пассажирам, путешествующим рейсами в/из/через Дубай, запрещено провозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Такие предметы будут конфискованы полицией Дубая", – сказано в сообщении.

Напомним, в середине сентября в Ливане взорвались пейджеры, рации, а также другие устройства связи, принадлежащие членам "Хезболлы". В результате пострадали более четырех тысяч человек, десятки погибли.

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