"Хезболла" атаковала базу Израиля пятью ракетами

Как передает Alarabia News, ливанское шиитское движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за обстрел Хайфы – третьего по величине города Израиля.

Another angle of one of the impacts, as Hezbollah officially announces they targeted the 'Carmel' base south of Haifa with 'Fadi-1' rockets. Israeli media reports injuries and material damages, with interception attempts failing. #Lebanon #Israel #Syria #Iran #jordan #yemen #ww3… pic.twitter.com/qVTFke3hkb