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Мэра города в Мексике Алехандро Аркоса убили через несколько дней после избрания

Мэра города Мексики Алехандро Аркоса убили через несколько дней после избрания, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 08:01 Фото: Алехандро Аркос
7 октября Алехандро Аркос был приведен к присяге в качестве мэра Чильпансинго (Мексика), города, являющегося столицей штата Герреро, где расположен Акапулько. Через несколько дней после избрания его убили, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, неофициально Аркос был обезглавлен. Полиция не подтвердила никаких подробностей его смерти.

Алехандро Морено, мексиканский сенатор и национальный лидер Институционально-революционной партии призвал федеральную генеральную прокуратуру возглавить расследование убийств, учитывая "ситуацию неуправляемости в Герреро".

Этот штат стал одним из самых опасных в Мексике для начинающих и избранных государственных служащих.

По меньшей мере шесть кандидатов на государственные должности были убиты в Герреро накануне выборов в начале июня.

Ранее стрельба в торговом центре шокировала жителей небольшого города в Швеции. Был ранен один человек.

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