Сразу после избрания женщины-президента в Мексике застрелили женщину-мэра

Менее чем через сутки после избрания женщины президентом Мексики в городе Котиха застрелили женщину-мэра Иоланду Санчес, сообщает Zakon.kz.

В нее выстрелили не меньше 20 раз, она скончалась на месте. Также во время перестрелки погиб ее телохранитель, пишет газета Financiero.

Нападение на автомобиль произошло в центре города, в непосредственной близости от здания мэрии и отдела полиции.

Пока никто из нападавших не задержан. Предполагается, что это были боевики одного из картелей.

Иоланда Санчес вступила в должность в сентябре 2021 года и стала первой женщиной-мэром Котихи. Уже тогда она сообщила об угрозах, поступавших в ее адрес.

23 сентября 2023 года Иоланда Санчес была похищена преступниками. Спустя три дня она была освобождена.

3 июня на выборах президента Мексики впервые победила женщина.

Крупнейшие в истории Мексики выборы стали также самыми жестокими в современной истории, в ходе которых были убиты 38 политиков.

Ранее в городе Коюка-де-Бенитес в ходе митинга убили кандидата в мэры Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса. Неизвестный выстрелил несколько раз в затылок политика, когда тот шел вдоль своих сторонников на баскетбольной площадке.