Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сразу после избрания женщины-президента в Мексике застрелили женщину-мэра

Сразу после избрания женщины-президента в Мексике застрелили женщину-мэра, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:04 Фото: Facebook/Yolanda Sanchez
Менее чем через сутки после избрания женщины президентом Мексики в городе Котиха застрелили женщину-мэра Иоланду Санчес, сообщает Zakon.kz.

В нее выстрелили не меньше 20 раз, она скончалась на месте. Также во время перестрелки погиб ее телохранитель, пишет газета Financiero.

Нападение на автомобиль произошло в центре города, в непосредственной близости от здания мэрии и отдела полиции.

Пока никто из нападавших не задержан. Предполагается, что это были боевики одного из картелей.

Иоланда Санчес вступила в должность в сентябре 2021 года и стала первой женщиной-мэром Котихи. Уже тогда она сообщила об угрозах, поступавших в ее адрес.

23 сентября 2023 года Иоланда Санчес была похищена преступниками. Спустя три дня она была освобождена.

3 июня на выборах президента Мексики впервые победила женщина.

Крупнейшие в истории Мексики выборы стали также самыми жестокими в современной истории, в ходе которых были убиты 38 политиков.

Ранее в городе Коюка-де-Бенитес в ходе митинга убили кандидата в мэры Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса. Неизвестный выстрелил несколько раз в затылок политика, когда тот шел вдоль своих сторонников на баскетбольной площадке.

Читайте также

Племянника Кадырова назначили министром транспорта Чечни
Племянника Кадырова назначили министром транспорта Чечни
Проходят обыски после фальсификации данных с краш-тестов
В офисе Toyota проходят обыски после фальсификации данных с краш-тестов
Япония
Король Карл III пригласил в гости императора Японии и его супругу
Константин Вноровский
Мексика 2024 год Убийство Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
скандал на барахолке в Алматы
Скандал разгорелся на алматинской барахолке
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: