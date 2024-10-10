77 человек стали жертвами наводнений в Мали

Премьер-министр переходного периода Чогель Кокалла Маига заявил о том, что 77 человек погибли, 148 получили травмы разной степени тяжести и свыше 264 тыс. пострадали от наводнений в Мали, сообщает Zakon.kz.

По информации портала malijet, разрушено множество жилых домов, школ, объектов инфраструктуры.

"В результате случаев наводнений затронуты 47 955 домохозяйств, объединяющих 264 648 человек, из них 77 погибли и 148 ранены", – заявил премьер.

Он также предупредил о тревожном повышении уровня воды в нескольких населенных пунктах, где были превышены пороговые значения тревоги, в частности в Бананкоро, Кеньеробе, Бамако, Ке-Масине, Белени-Кении (Сан), Софаре, Мопти и Дире.

Ранее министр территориального управления и децентрализации, официальный представитель правительства Мали Абдулайе Маига заявил о том, что деятельность политических партий и объединений приостановлена в Мали на неопределенный период.