Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

77 человек стали жертвами наводнений в Мали

наводнение в Мали, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 20:56 Фото: скриншот видео
Премьер-министр переходного периода Чогель Кокалла Маига заявил о том, что 77 человек погибли, 148 получили травмы разной степени тяжести и свыше 264 тыс. пострадали от наводнений в Мали, сообщает Zakon.kz.

По информации портала malijet, разрушено множество жилых домов, школ, объектов инфраструктуры.

"В результате случаев наводнений затронуты 47 955 домохозяйств, объединяющих 264 648 человек, из них 77 погибли и 148 ранены", – заявил премьер.

Он также предупредил о тревожном повышении уровня воды в нескольких населенных пунктах, где были превышены пороговые значения тревоги, в частности в Бананкоро, Кеньеробе, Бамако, Ке-Масине, Белени-Кении (Сан), Софаре, Мопти и Дире.

Ранее министр территориального управления и децентрализации, официальный представитель правительства Мали Абдулайе Маига заявил о том, что деятельность политических партий и объединений приостановлена в Мали на неопределенный период.

Читайте также

После инсульта умерла вдова младшего брата Джона Кеннеди
После инсульта умерла вдова младшего брата Джона Кеннеди
Умер индийский магнат Ратан Тате в возрасте 86 лет
Умер индийский магнат Ратан Тате в возрасте 86 лет
Ураган Милтон осушил залив западного побережья Флориды
Ураган "Милтон" осушил залив западного побережья Флориды
Елена Беляева
Погода Мали 2024 год Наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: