77 человек стали жертвами наводнений в Мали
Фото: скриншот видео
Премьер-министр переходного периода Чогель Кокалла Маига заявил о том, что 77 человек погибли, 148 получили травмы разной степени тяжести и свыше 264 тыс. пострадали от наводнений в Мали, сообщает Zakon.kz.
По информации портала malijet, разрушено множество жилых домов, школ, объектов инфраструктуры.
"В результате случаев наводнений затронуты 47 955 домохозяйств, объединяющих 264 648 человек, из них 77 погибли и 148 ранены", – заявил премьер.
Он также предупредил о тревожном повышении уровня воды в нескольких населенных пунктах, где были превышены пороговые значения тревоги, в частности в Бананкоро, Кеньеробе, Бамако, Ке-Масине, Белени-Кении (Сан), Софаре, Мопти и Дире.
#Bamako #Mali— Chouaib (@chbmaiga) October 8, 2024
08 octobre 2024
Suite des images des inondations
Ici au quartier #Banconi pic.twitter.com/phWeyieHnv
Ранее министр территориального управления и децентрализации, официальный представитель правительства Мали Абдулайе Маига заявил о том, что деятельность политических партий и объединений приостановлена в Мали на неопределенный период.
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