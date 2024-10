Американского журналиста арестовали в Израиле за разглашение информации об ударе Ирана

Как пишет портал Ynet, материалы Лоффредо публиковало издание The Grayzone, а также он сотрудничал с телеканалом Fox News.



Уточняется, что журналист обнародовал информацию о попадании иранских снарядов по авиабазе Неватим на юге Израиля и штабу разведслужб в центральной части страны. По его словам, база ВВС в Неватиме использовалась Израилем для ударов по сектору Газа, а также он заявил, что там якобы базируется частный самолет, предположительно используемый премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Американцу теперь могут быть предъявлены обвинения в "помощи противнику в военное время и снабжении противника информацией". Согласно информации издания, задержание может повлечь за собой "дипломатический инцидент" в отношениях между США и Израилем, поскольку Лоффредо является иностранным журналистом. Представители посольства США присутствовали на слушаниях в суде, где решался вопрос о продлении срока содержания Лоффредо под стражей.

Между тем, ранее в социальной сети X (бывшая Twitter) графический дизайнер Сара Вилкинсон заявила о том, что "израильтяне завязали глаза и похитили пять журналистов", среди которых был и Лоффредо.

Yesterday, the israelis blindfolded & abducted 5 journalists; among them is US journalist Jeremy Loffredo of the Grayzone @TheGrayzoneNews pic.twitter.com/jZ9NbRgRGe