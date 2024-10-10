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Американского журналиста арестовали в Израиле за разглашение информации об ударе Ирана

американского журналиста арестовали в Израиле, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 01:55 Фото: X(Twitter)/@swilkinsonbc
28-летнего американского журналиста Джереми Лоффредо задержали в Израиле по подозрению в разглашении информации, касающейся последствий ракетного удара Ирана по израильским военным объектам 1 октября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Ynet, материалы Лоффредо публиковало издание The Grayzone, а также он сотрудничал с телеканалом Fox News.

Уточняется, что журналист обнародовал информацию о попадании иранских снарядов по авиабазе Неватим на юге Израиля и штабу разведслужб в центральной части страны. По его словам, база ВВС в Неватиме использовалась Израилем для ударов по сектору Газа, а также он заявил, что там якобы базируется частный самолет, предположительно используемый премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Американцу теперь могут быть предъявлены обвинения в "помощи противнику в военное время и снабжении противника информацией". Согласно информации издания, задержание может повлечь за собой "дипломатический инцидент" в отношениях между США и Израилем, поскольку Лоффредо является иностранным журналистом. Представители посольства США присутствовали на слушаниях в суде, где решался вопрос о продлении срока содержания Лоффредо под стражей.

Между тем, ранее в социальной сети X (бывшая Twitter) графический дизайнер Сара Вилкинсон заявила о том, что "израильтяне завязали глаза и похитили пять журналистов", среди которых был и Лоффредо.

1 октября сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках наземного вторжения в Ливан вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны.

5 октября Израиль подтвердил, что Иран попал ракетами по базам BBC, и сделал заявление.

6 октября израильтян предупредили о возможных терактах накануне годовщины нападения ХАМАС. А затем три района в Израиле объявили "закрытой зоной".

8 октября Израиль установил национальный флаг на юге Ливана.

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Израиль Иран США Израиль и Палестина 2024 год Журналистика Политика Внешняя политика
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