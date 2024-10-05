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Израильтян предупредили о возможных терактах накануне годовщины нападения ХАМАС

флаг Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 01:51 Фото: pixabay
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил о том, что накануне годовщины нападения палестинского движения ХАМАС в Израиле могут произойти теракты, сообщает Zakon.kz.

По его словам, армия постоянно проводит оценку ситуации и находится на высоком уровне готовности.

"На этой неделе мы встречаем годовщину с начала войны и (атаки) 7 октября. Мы укрепили силы и подготовились, предполагая, что накануне памятной даты будут предприняты попытки совершить нападения в тылу", – цитируют Хагари РИА Новости.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.

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