Разборки в Бишкеке: ранен тренер сборной по боксу, убит рефери

В 7-м микрорайоне Бишкека 10 октября 2024 года произошла перестрелка, в результате которой один человек скончался, двое получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Первоначально 24.kg писал, что инцидент произошел в одном из боксерских залов столицы Кыргызстана, куда пришел вооруженный человек и выстрелил в тренера национальной сборной по боксу Жылдызбека Ниязалиева и его помощника. В МВД КР сообщили, что оба пострадавших были госпитализированы.

По предварительной информации, стрелявший – Мукаш Ырсалиев, известный судья по боксу, у которого якобы были финансовые разногласия с Ниязалиевым. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Ырсалиев предъявил Ниязалиеву свои претензии, а затем выстрелил в него из охотничьего ружья "Сайга". После этого нападавший выстрелил в ногу помощника тренера национальной сборной. Тот попытался вступить с ним в борьбу, чтобы предотвратить повторный выстрел.

Во время борьбы произошел случайный выстрел, в результате которого нападавший Мукаш Ырсалиев получил ранение в голову и скончался на месте.

По данному факту следственная служба УВД Октябрьского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье 122 "Убийство" УК КР. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Источники в больнице Бишкека, куда госпитализировали Жылдызбека Ниязалиева, сообщили 24.kg, что ему проводили операцию, медики борются за его жизнь – у тренера огнестрельные ранения в области живота и грудной клетки.

СМИ также пишет, что ранее Жылдызбек Ниязалиев обращался в Комитет нацбезопасности Кыргызстана с просьбой принять меры в отношении знакомого, который обманом завладел его участком на рынке "Дордой". Тогда был задержан Мукаш Ырсалиев. По некоторым данным, Ырсалиев недавно вышел из СИЗО под подписку о невыезде и пришел мстить Ниязалиеву за заявление, написанное против него.

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