Американская и британская альпинистки застряли в Гималаях на три дня

Альпинистки Фэй Мэннерс и Мишель Дворак находились высоко на заснеженном склоне Гималайской горы, когда их стремление стать покорителями вершины обернулось катастрофой, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, на высоте более 6000 метров над уровнем моря падающий камень перерезал веревку, на которой висела сумка Мэннерс, оставив альпинистов в суровой глуши без жизненно важных вещей, включая палатку, плиту, еду и ледорубы.

"Это был своего рода ужасающий опыт", – рассказала Мэннерс в Нью-Дели, где две женщины сейчас ждут возможности отправиться домой после своего чудесного спасения.

Но для обоих альпинистов первой реакцией был не страх за свою безопасность или выживание, а опустошение от того, что их миссия, требовавшая кропотливой подготовки, тренировок и акклиматизации к высоте, была прервана, когда они были так близки к своей цели.

Мэннерс, британка, живущая во Франции, и Дворак, американка, "совершенно отчаянно хотели" достичь вершины непокоренной вершины в северном индийском штате Уттаракханд.

Их попытка подняться на почти 7000-метровую Чаукхамбу III началась 27 сентября, когда они карабкались по льду и скалам и спали на узких уступах.

Один только подход к горе был невероятно сложным, сказала Мэннерс – они выбрали лабиринтный маршрут, который проходил по бесконечным глубоким трещинам и ненадежным снежным мостам, которые рисковали рухнуть в теплую погоду. По ее словам, им потребовалось три попытки, прежде чем они смогли достичь подножия горы.

Фото: Фэй Мэннерс

Без своего снаряжения спуститься обратно и пересечь расщелины было практически невозможно, поэтому они обратились за помощью в экстренные службы. Но серьезность их положения вскоре стала очевидна, когда вертолеты не смогли обнаружить их на обширном склоне горы на следующее утро и на следующий день.

Все это время у альпинистов не было никакой еды, кроме двух энергетических батончиков, и не было воды, поскольку их печь для растапливания снега была утеряна.

Условия неуклонно ухудшались, когда они столкнулись со снежной бурей, градом и даже лавиной. Они сбились в кучу в своем мокром спальном мешке, волосы замерзли.

Обе альпинистки не пострадали и горят желанием вернуться домой.

Ранее альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира.

