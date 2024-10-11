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Бельгийские военные эвакуировали 100 европейцев из Ливана

Бельгийские военные эвакуируют 100 европейцев из Ливана, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 03:20 Фото: pixabay
10 октября вечером из Ливана на бельгийском военном самолете были эвакуированы более 100 европейцев, большинство из них – из Бельгии, Нидерландов и Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, представитель министерства иностранных дел сообщил, что на борту самолета, приземлившегося на военной базе Мельсбрук недалеко от бельгийской столицы, находились "58 бельгийцев и членов их семей, 41 гражданин Нидерландов, 11 граждан Франции и один гражданин Люксембурга".

По его словам, за последнюю неделю почти 150 из примерно 1800 бельгийцев, проживающих в Ливане, получили помощь в возвращении в Бельгию.

Первая группа вылетела на прошлой неделе двумя рейсами, организованными Нидерландами.

В их числе были два бельгийских журналиста, которые подверглись нападению и получили ранения в Бейруте во время освещения израильской бомбардировки города в ночь со 2 на 3 октября.

Представитель министерства иностранных дел сообщил, что на борту самолета, приземлившегося на военной базе Мельсбрук недалеко от бельгийской столицы, находились "58 бельгийцев и членов их семей, 41 гражданин Нидерландов, 11 граждан Франции и один гражданин Люксембурга".

По его словам, за последнюю неделю почти 150 из примерно 1800 бельгийцев, проживающих в Ливане, получили помощь в возвращении в Бельгию.

Ранее сообщалось, что национальный флаг Израиля установили военные на холме в поселке Марун-ар-Рас на юге Ливана.

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