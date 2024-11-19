Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан заинтересовался военной техникой, производимой в Сербии

военная техника Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 21:02 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку предприятий военно-промышленного комплекса, развернутую на аэродроме "Батайница" под Белградом. Главу нашего государства сопровождал президент Сербии Александр Вучич, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.

военная техника Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 21:02

Фото: Акорда

На выставке были представлены образцы сухопутной военной техники, вертолеты, оснащенные сербским вооружением, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, все виды артиллерийских боеприпасов, патроны, минометные мины и минометы.

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 21:02

Фото: Акорда

Богатый опыт Сербии в данном секторе представляет интерес для укрепления оборонного потенциала Казахстана.

Ранее президенты Казахстана и Сербии провели переговоры в узком и расширенном форматах.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию 18 ноября 2024 года. В аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич. В честь визита на "Белградской башне" появился флаг Казахстана. Позднее стало известно, что Токаев удивил Вучича казахстанским брендом.

Читайте также

С кем еще встретился президент Казахстана в Сербии
С кем еще встретился президент Казахстана в Сербии
За что президент Сербии поблагодарил Токаева, назвав его другом
За что президент Сербии поблагодарил Токаева, назвав его другом
встреча
Какие документы подписали Казахстан и Сербия
Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Сербия 2024 год Политика Внешняя политика Военная техника
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: