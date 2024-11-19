Казахстан заинтересовался военной техникой, производимой в Сербии
Как пишет Акорда, Сербия является лидером по экспорту товаров военного назначения в регионе. На данный момент сербская оборонная промышленность поставляет свою продукцию примерно в 70 стран мира, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, США, Болгарию, Индонезию.
Фото: Акорда
На выставке были представлены образцы сухопутной военной техники, вертолеты, оснащенные сербским вооружением, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, все виды артиллерийских боеприпасов, патроны, минометные мины и минометы.
Фото: Акорда
Богатый опыт Сербии в данном секторе представляет интерес для укрепления оборонного потенциала Казахстана.
Ранее президенты Казахстана и Сербии провели переговоры в узком и расширенном форматах.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию 18 ноября 2024 года. В аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич. В честь визита на "Белградской башне" появился флаг Казахстана. Позднее стало известно, что Токаев удивил Вучича казахстанским брендом.