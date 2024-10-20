В Китае мальчик два года ходил с застрявшим в носу шурупом

В Китае мальчик два года жаловался на неприятный запах, пока врачи не обнаружили в его носу застрявший шуруп, сообщает Zakon.kz.

По информации Oddity Central, родители школьника долго не придавали серьезного значения его словам, полагая, что это выдумка. Однако в последние недели жалобы ребенка стали более частыми, и семья решила обратиться за медицинской помощью.

Врач, осмотрев мальчика, обнаружил у него черное образование в ноздре, что подтвердилось результатами компьютерной томографии. Идентифицировать инородный предмет оказалось сложно, поскольку он находился слишком высоко в носовой полости, а попытки его извлечения могли представлять опасность.

Тем не менее, оставлять предмет в носу так же было крайне нежелательно из-за риска образования инфекции. Было решено провести операцию, в ходе которой из носа ребенка достали шуруп.

"Сначала было невозможно понять, что это такое, из-за долгого нахождения предмета в носу", – рассказали врачи.

После успешной операции мальчик полностью выздоровел и больше не ощущает неприятного запаха. Как шуруп попал в нос ребенка – не сообщается.

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