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Происшествия

Двухлетнего ребенка доставили в больницу на вертолете МЧС в Кызылординской области

МЧС РК, спасение, санавиация , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 11:26 Фото: МЧС РК
В селе Жосалы Кармакшинского района малыш нуждался в экстренной помощи врачей. В медучреждение его доставили на воздушном судне МЧС, сообщает Zakon.kz.

В сопровождении бригады врачей санавиации ребенка доставили в медучреждение Кызылорды.

"Воздушная транспортировка пациентов считается одной из самых оперативных в экстренных случаях. Пилоты МЧС и врачи с задачей справились профессионально. Они в безопасности доставили малыша и его маму в медучреждение областного центра", – рассказали в МЧС РК.

Ранее в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области произошел пожар в одном из частных жилых домов. В МЧС отметили, что спасли из пламени мужчину, получившего ожоги.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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