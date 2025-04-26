Двухлетнего ребенка доставили в больницу на вертолете МЧС в Кызылординской области
Фото: МЧС РК
В селе Жосалы Кармакшинского района малыш нуждался в экстренной помощи врачей. В медучреждение его доставили на воздушном судне МЧС, сообщает Zakon.kz.
В сопровождении бригады врачей санавиации ребенка доставили в медучреждение Кызылорды.
"Воздушная транспортировка пациентов считается одной из самых оперативных в экстренных случаях. Пилоты МЧС и врачи с задачей справились профессионально. Они в безопасности доставили малыша и его маму в медучреждение областного центра", – рассказали в МЧС РК.
Ранее в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области произошел пожар в одном из частных жилых домов. В МЧС отметили, что спасли из пламени мужчину, получившего ожоги.
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