Китаянка во время ссоры посадила детей на кондиционер на 23-м этаже

Жительница провинции Хэнань в Китае во время ссоры с супругом заставила детей, вылезти из окна квартиры на 23-м этаже и сесть на кондиционер, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Asia One, несмотря на слезы детей, мать не спешила пускать сына и дочь обратно в квартиру и продолжала ругаться с мужем, сидя на подоконнике.

Соседи вызвали на место экстренные службы. Детей спасли, а в отношении родителей начали проверку. Видеозапись инцидента быстро распространилась в Сети, пользователи пришли в ярость из-за безрассудного поведения матери.

Ранее многодетная мать напала с ножом на 11-летнюю дочку из-за невыполненного домашнего задания. Инцидент произошел в Северо-Казахстанской области 19 сентября 2024 года. Девочка получила ранение тазобедренного сустава.