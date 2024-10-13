Израильские танки вторглись на базу миротворцев ООН в Ливане

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 октября прорвались на территорию базы миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Telegram-канал миссии. Инцидент произошел в Рамье, где продолжаются боевые действия между израильскими войсками и группировкой "Хезболла".

По данным ВСООНЛ, около 4:30 утра два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота базы и проникли на ее территорию. Военные несколько раз требовали выключить освещение базы. Спустя 45 минут танки покинули территорию после протеста миротворцев через установленный канал связи, подчеркнув, что их присутствие ставило под угрозу безопасность персонала.

Позднее, около 6:40 утра, миротворцы сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу от базы, в результате чего на территорию проник дым. Из-за воздействия дыма 15 бойцов ВСООНЛ пострадали, у них были зафиксированы кожные раздражения и проблемы с пищеварением, пострадавшие проходят лечение.

ЦАХАЛ отверг обвинения в штурме базы. Как пишет Haaretz, представитель израильской армии Надав Шошани заявил, что танки отступили на территорию миротворцев, пытаясь эвакуировать раненых солдат под сильным огнем. По его словам, действия израильских военных не представляли опасности для миротворческих сил.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для их же безопасности.