Мир

Нарушение резолюции: ЦАХАЛ открыл огонь по миротворцам ООН в Ливане

израильские военные атаковали миротворцев ООН в Ливане, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 01:53 Фото: pixabay
Миротворцы Временных сил ООН на юге Ливана (Unifil) оказались около позиции ЦАХАЛ, из-за чего израильские военные открыли по ним огонь, сообщает Zakon.kz.

В Telegram миротворцы заявили, что они шли пешком, когда выстрелы из танка "Меркава" раздались примерно в пяти метрах от них. Людям удалось укрыться. Они призвали ЦАХАЛ прекратить огонь по каналам связи миссии, и через 30 минут им удалось благополучно покинуть место, а танк "Меркава" отошел на позиции Армии обороны Израиля, никто не пострадал.

"Это является серьезным нарушением резолюции 1701 Совета безопасности ООН. Мы вновь призываем ЦАХАЛ прекратить любое агрессивное поведение и нападения на миротворцев или поблизости. Они работают над восстановлением стабильности, к которому, по словам Израиля и Ливана, они стремятся", – говорится в сообщении.

Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета безопасности ООН №425 и №426. В данное время численность миротворческого контингента превышает 10 тыс. человек – это военнослужащие из 48 стран. Мандат Unifil был продлен до 31 декабря 2026 года.

По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез Организации Объединенных Наций принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск с юга республики и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам Всемирной Организации.

Ранее сообщалось, что несколько солдат погибли при взрыве на складе оружия в Ливане.

Елена Беляева
Елена Беляева
