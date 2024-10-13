Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из Ливана для их безопасности

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для их же безопасности, сообщает Zakon.kz.

Его слова цитирует издание The Times of Israel:

"Я хочу обратиться непосредственно к генеральному секретарю ООН: настало время вывести ВСООНЛ (миротворцы временных сил ООН в Ливане) из опорных пунктов "Хезболлах" и районов боевых действий... уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно", – заявил Нетаньяху.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвергает миротворцев ООН опасности, разместив свои позиции рядом с миссией ООН на время сухопутной операции против сил движения "Хезболла" в Ливане.

Представители Временных силы ООН в Ливане подчеркнули, что Израиль призвал миротворцев передислоцироваться перед началом операции. Однако он получил отказ, и теперь проблема обсуждается в штаб-квартире ООН и с ЦАХАЛ.

Напомним, на Голанских высотах, граничащих с зоной конфликта, несет службу рота из 139 казахстанских миротворцев.

27 июля 2024 года в результате ракетного обстрела подконтрольных Израилю Голанских высот погибли 12 человек. В основном это дети и молодежь от 10 до 20 лет, поскольку удар пришелся на футбольное поле в северном друзском городе Мадждал-Шамс.

28 июля 2024 года в Министерстве обороны РК прокомментировали ситуацию, связанную с ракетным обстрелом Голанских высот и заявили, что казахстанцам, которые несут миротворческую миссию ООН, ничего не угрожает.