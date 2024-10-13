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21-летний хоккеист из клуба "Атлант" зарезал мать за запрет пить алкоголь

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 03:59 Фото: pexels
Ужасные события развернулись в подмосковных Химках. 11 октября молодой и подающий надежды хоккеист выпивал дома. Попытка матери остановить возлияния закончилась трагедией, сообщает Zakon.kz.

21-летний Степан, игравший за молодежный хоккейный клуб "Атлант", в последнее время злоупотреблял алкоголем: карьера застопорилась и спортсмен нашел утешение в горячительных напитках. На фоне обострения своей зависимости у него все чаще стали возникать конфликты с мамой, с которой они жили вдвоем.

На этот раз пятничный вечер молодой человек решил скрасить высокоградусными напитками. Когда 47-летняя женщина пришла домой, то застала сына подшофе.

Хоккеист сначала бил мать руками, а затем схватил нож и нанес несколько ранений. Скорую и полицию могли вызвать соседи, услышавшие шум и крики, раздававшиеся из злополучной квартиры.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшую со множественными ножевыми ранениями спины, плеча и живота. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мамы спортсмена, но она погибла.

Сейчас сыну-убийце грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании убила родителей и прожила с их телами четыре года.

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