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Сигналы внеземных цивилизаций обнаружили конкурирующие астрономы Китая и Британии

Признаки существования внеземных цивилизаций нашли ученые Китая и Британии, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 00:52 Фото: pixabay
Британский профессор Саймон Холланд, снимавший документальные фильмы для проектов NASA, заявил, что сразу две конкурирующие группы астрономов обнаружили признаки существования внеземных цивилизаций в нашей галактике Млечный Путь, сообщает Zakon.kz.

По информации The Mirror, профессор считает, что авторы открытия объявят о сенсации в течение следующего месяца. По его словам, астрономы из Оксфордского университета обладают доказательствами инопланетных передач техногенного происхождения.

Как уточняется, китайские специалисты могут обойти своих британских коллег и первыми предъявить свидетельства существования инопланетных цивилизаций, поскольку им предположительно известны координаты целевого объекта под названием BLC-1.

По мнению Холланда, какой бы ни была истинная природа передач из BLC-1, их характер не похож ни на одно известное космическое явление или феномен.

Ранее сообщалось, что в воздушное пространство Польши вторгся НЛО.

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