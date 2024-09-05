В воздушное пространство Польши вторгся НЛО

26 августа появилась информация, что неизвестный объект влетел в воздушное пространство Польши в 06:43 по местному времени. Он был зафиксирован тремя польскими радиолокационными станциями, сообщает Zakon.kz.

По информации RMF24, летающий объект пролетел вглубь территории страны примерно на 25 км и исчез с экранов радаров. Как предположил тогда глава оперативного командования войск генерал Мачей Клиш, вероятно, это был беспилотник, а не управляемый снаряд, баллистическая или гиперзвуковая ракета.

Однако позже генерал заявил, что неизвестный объект, который несколько дней искала польская армия, скорее всего, не влетал в воздушное пространство Польши.

"В результате проведенных аналитических мероприятий на данный момент я констатирую, что с очень высокой вероятностью 26 августа не произошло нарушения воздушного пространства Польши", – сообщил Клиш.

Он также отметил, что проводится анализ работы радиолокационных систем с целью их возможной оптимизации.

К операции по поиску неизвестного объекта были привлечены подразделения войск территориальной обороны в количестве около 100 человек.

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