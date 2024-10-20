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В ноябре астрономы представят доказательства существования инопланетян

инопланетяне, НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 09:49 Фото: pixabay
Астрономы обнаружили, что в космосе существует разумная инопланетная жизнь. Такое заявление сделал британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд, сотрудничавший с NASA, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Daily Mail Холланд рассказал, что скоро будут опубликованы соответствующие доказательства. Ждать осталось менее месяца. 

"Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают", – указал Холланд.

Он добавил, что анализ проводит команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда. Она проверяет сигнал, источник которого пока не раскрывается. Команда ищет подробности, поэтому публикация новостей пока задерживается.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США прошли очередные открытые слушания по вопросу НЛО. В последнее время инопланетной активности в СМИ уделяется повышенное внимание: постоянно на эту тему высказываются бывшие американские военные, в Сети периодически публикуются все новые ролики, на которых якобы запечатлели НЛО.

В январе 2024 года ученые из Национального института судебной медицины и криминалистики Перу опубликовали отчет об экспертизе останков тел из пустыни Наска, которые некоторые уфологи считали мумиями инопланетян. 

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