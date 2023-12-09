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Западная Африка борется с самой серьезной вспышкой дифтерии за последнее время

медики Фото: freepik
В северном штате Кано в Нигерии врачи и работники здравоохранения борются с одной из самых серьезных вспышек дифтерии за последнее время, сообщает Zakon.kz.

Случаи заболевания регистрируются в стране с мая прошлого года, но за последние несколько месяцев вспышка распространилась с угрожающей скоростью, пишет CNN со ссылкой на представителей здравоохранения.

Местные, федеральные и международные органы изо всех сил пытаются сдержать бактериальное заболевание: на данный момент в Нигерии зарегистрировано 17 000 случаев.

Вызывает тревогу тот факт, что вспышка теперь распространилась на другие страны Западной Африки, такие как Нигер и Гвинея, и организация "Врачи Сан-Фронтьерес" (MSF) заявляет, что эти страны в настоящее время сталкиваются с одними из самых серьезных вспышек этого заболевания, предупреждаемого с помощью вакцин, когда-либо зарегистрированных на континенте.

Однако эпицентром остается Кано. На данный момент в этом году подтверждено 9310 случаев заболевания и 368 случаев смерти.

На пике своей деятельности MSF в Кано сообщала о 700 случаях заболевания в неделю. В сентябре этот показатель снизился, но число случаев снова медленно начинает расти, в настоящее время оно составляет 500 в неделю.

Дифтерия — это бактериальное заболевание, которое создает токсин, убивающий ткани и поражающий клетки дыхательной системы, из-за чего пациентам становится трудно дышать и глотать.

Первое в Африке испытание двух комбинированных вакцин для профилактики ВИЧ остановили после того, как исследователи пришли к выводу, что они не работают.

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