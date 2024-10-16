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Самые дорогие породы кошек

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42 Фото: wikimedia
Некоторые породы кошек в мире отличаются не только своей экзотической, яркой внешностью и редкостью, но и высокой ценой, сообщает Zakon.kz.

Предлагаем список самых дорогих пород кошек, стоимость которых может достигать десятков тысяч долларов.

Ашера

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42

Фото: murchalkin.ru

Одна из самых дорогих и редких кошек в мире. Это гибрид африканского сервала, азиатской леопардовой кошки и домашней породы. Их стоимость варьируется от 15 000 до 125 000 долларов.

Ашера имеет крупный размер и леопардовый окрас. Они очень дружелюбные и экзотичные.

Эту породу считают элитной, символом престижа.

Саванна

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42

Фото: pxhere

Эта порода – гибрид африканского сервала и домашней кошки. Саванна имеет высокие лапы, большие уши и дикий внешний вид. Их цена составляет 10 000-50 000 долларов.

Саванны умные и активные, но при этом ласковые. Их темперамент ближе к собачьему – любят играть и привязываются к хозяину. Эти кошки часто требуют много внимания и пространства.

Бенгальская кошка

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42

Фото: goodfon

Эту породу вывели путем скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашними породами. У бенгалов яркий пятнистый или мраморный окрас, напоминающий диких хищников. Их цена: 2 000-25 000 долларов.

Бенгалы активные, умные и ласковые. Кстати, их стоимость зависит от поколения – чем ближе кошка к своему дикому предку, тем выше цена.

Као-мани

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42

Фото: shutterstock

Это редкая порода из Таиланда, известная своими белоснежными шерстью и разноцветными глазами (гетерохромией). В древности таких кошек считали символом удачи. Стоят они от 7 000 до 11 000 долларов

Эта порода отличается дружелюбием и преданностью. В Таиланде их называли "алмазным глазом" и считали священными.

Петерболд

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42

Фото: flickr

Российская порода бесшерстных кошек с элегантным телом и удлиненной мордой. Она выведена путем скрещивания ориентальных и донских сфинксов. Это очень привязчивые и дружелюбные животные, любят находиться рядом с людьми.

Петерболды плохо переносят холод из-за отсутствия шерсти.

Цена питомцев: 1 700-5 000 долларов

ЛаПерм

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42

Фото: pro-kotikov

Это редкая порода с волнистой или кудрявой шерстью. Кошки обладают необычным видом, будто только что вышли из салона красоты.

Они ласковые и дружелюбные, не требуют сложного ухода. Стоят такие кошки от 1 500 до 6 000 долларов.

Некоторые особи практически не линяют, что делает их привлекательными для аллергиков.

Тойгер

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42

Фото: pxhere

Эта порода напоминает миниатюрного тигра благодаря своему окрасу. Название происходит от слов "toy" (игрушка) и "tiger" (тигр).

Несмотря на "дикий" окрас, это дружелюбные, умные и игривые кошки. Любят активные игры и привязываются к хозяевам.

Стоят они 3 000-7 000 долларов.

Сфинкс

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42

Фото: goodfon

Эти кошки известны своей полной или частичной бесшерстностью. Сфинксы обладают экзотической внешностью и уникальным шармом. Они очень общительные, любят внимание и тепло. Цена: 2 000-6 000 долларов

Мейн-кун

Самые дорогие породы кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 10:42

Фото: wikimedia

Одна из самых крупных пород кошек с длинной шерстью и пушистым хвостом. Кошки дружелюбные и умные, хорошо ладят с детьми и другими животными. Интересно, что цена зависит от окраса и родословной. Она варьируется от 1 500 до 4 000 долларов.

Отметим, что самые дорогие кошки – это обычно либо гибридные породы с дикими корнями (ашера, саванна), либо редкие или экзотические виды (кхо-мани, сфинкс). Их высокая цена определяется сложностью разведения, родословной и редкостью породы.

Ранее мы рассказывали о самых покладистых породах кошек.

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