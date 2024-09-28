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В Румынии обнаружили новую породу кошек

В Румынии признали новую породу кошек, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 05:59 Фото: article
Первая румынская порода кошек была признана на мировом уровне крупнейшими международными специализированными федерациями. Речь идет о Трансильванской породе, сообщает Zakon.kz.

По информации locals.md, "Трансильванская кошка" появилась естественным путем в Карпатах. Порода пока признана частично, а окончательное решение будет принято через два года, когда родится четвертое поколение котят.

В Румынии признали новую породу кошек, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 05:59

Фото: Captură ecran

Несмотря на это недавно признанная порода кошек уже является культурным наследием.

Эти кошки напоминают волков и имеют серую шерсть, известную как карпатский тип шерсти.

"У них более светлые конечности по сравнению с сиамскими кошками, у которых они темнее, и шерсть у них особая – бело-черная, с чередованием белых и черных волосков. Мы также обнаружили, что у них необычный характер: кошка, выросшая на воле, может быть довольно агрессивной, но эти кошки совершенно не агрессивны, они не выпускают когти и просто невероятны", – сказал Александру Елиан, директор выставок, фелинологического клуба.

Всемирно признанный эксперт по генетике кошек впервые заметил эту породу и попросил румынские федерации заняться ее исследованием.

В Румынии признали новую породу кошек, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 05:59

Фото: Captură ecran

Параллельно с этим в Румынии уже признаны четыре породы собак. Совсем недавно была официально признана порода "Румынская овчарка Корб".

Ранее появилась информация, что кошки-бульдоги породы XL Bully Cat набирают популярность у любителей неординарных домашних животных.

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