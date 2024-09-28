В Румынии обнаружили новую породу кошек
По информации locals.md, "Трансильванская кошка" появилась естественным путем в Карпатах. Порода пока признана частично, а окончательное решение будет принято через два года, когда родится четвертое поколение котят.
Фото: Captură ecran
Несмотря на это недавно признанная порода кошек уже является культурным наследием.
Эти кошки напоминают волков и имеют серую шерсть, известную как карпатский тип шерсти.
"У них более светлые конечности по сравнению с сиамскими кошками, у которых они темнее, и шерсть у них особая – бело-черная, с чередованием белых и черных волосков. Мы также обнаружили, что у них необычный характер: кошка, выросшая на воле, может быть довольно агрессивной, но эти кошки совершенно не агрессивны, они не выпускают когти и просто невероятны", – сказал Александру Елиан, директор выставок, фелинологического клуба.
Всемирно признанный эксперт по генетике кошек впервые заметил эту породу и попросил румынские федерации заняться ее исследованием.
Фото: Captură ecran
Параллельно с этим в Румынии уже признаны четыре породы собак. Совсем недавно была официально признана порода "Румынская овчарка Корб".
Ранее появилась информация, что кошки-бульдоги породы XL Bully Cat набирают популярность у любителей неординарных домашних животных.